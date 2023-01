Pitty e Nando Reis se unem para show em Santo André

Renan Soares



29/01/2023 | 17:59



O Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, receberá um dos grandes encontros da música brasileira. Na próxima sexta-feira (3), a partir das 22h30, Pitty e Nando Reis se unem para um dos últimos shows da turnê As Suas, As Minhas e As Nossas, que traz em seu repertório canções que marcaram as carreiras dos artistas, além de releituras e música inédita feita especialmente para o projeto conjunto PittyNando, que virou EP em 2022 com as versões gravadas em estúdio.

Rodando o Brasil desde junho de 2022 junto a Nando, Pitty revela ao Diário que a ideia surgiu após a artista produzir um grande setlist com as principais canções suas e do companheiro de turnê. “Fomos observando quais eram as músicas que combinavam mais e que as pessoas gostariam de ver a gente cantando junto e, principalmente, que canções se mesclavam umas às outras de forma orgânica”, afirma a roqueira. A ideia era mesclar o estilo musical dos dois para que novas versões fossem criadas.

Pitty ressalta que a parceria com Nando Reis foi ainda melhor do que tinha imaginado no início, e afirma que a nova experiência agregou ainda mais em sua carreira de mais de duas décadas. “Compartilhar o palco com outro artista, misturando os repertórios e criando junto é uma experiência inédita. A cumplicidade que criamos, de fato, originou algo novo do ponto de vista artístico”, afirma a baiana, que lançou também no último ano o EP Casulo, que contou com parceria de nomes importantes da música nacional, como Drik Barbosa, Jup do Bairro e Badsista.

Nando destaca a simbiose e a grande interação entre os artistas em cima do palco. O espetáculo segue a narrativa apresentada no EP PittyNando, com complementação das duas musicalidades.

“A nossa parceria é uma alegria. Nos demos muito bem no palco e na estrada. Pitty é excelente e tem sido muito bom estar ao lado dela cantando suas músicas”, relata Nando ao Diário.

A faixa inédita composta pelos dois durante a turnê em parceria, PittyNando, faz parte do repertório do espetáculo, além de músicas como Os Cegos do Castelo, Luz dos Olhos e All Star, imortalizadas na voz de Nando Reis, e Temporal, Na Sua Estante, e Equalize, grandes sucessos da carreira de Pitty. A banda é formada por Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria), Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

Os ingressos para o encontro tão especial já estão disponíveis na plataforma Ticket 360, por meio do link https://www.ticket360.com.br/evento/26056/ingressos-para-turne-pittynando-no-aramacan-com-pitty-nando-reis-e-gus-nascimento. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e a abertura dos portões se inicia às 21h. O Clube Atlético Aramaçan está localizado na Rua São Pedro, 345, Silveira.