Marcelo Lima se encontra com Arthur Lira e Padilha

Da Redação



27/01/2023 | 10:55



O vice-prefeito de São Bernardo e deputado federal eleito Marcelo Lima (Solidariedade) se encontrou ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e com o ministro de Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha (PT). Umas das agendas discutidas por Marcelo Lima nos encontros em Brasília foi a criação de uma comissão para discutir o fim da audiência de custódia, medida que ele defendeu durante a campanha eleitoral, e garantia de investimentos para o Grande ABC.

Marcelo foi eleito deputado federal com 110.430 votos em outubro de 2022 e será empossado na próxima quarta-feira (1º).

“Estou aqui recebendo o deputado Marcelo Lima, reafirmando nosso compromisso de trabalharmos por um Brasil melhor, o fortalecimento dos nossos parlamentares para que eles possam trabalhar e ajudar as pessoas mais vulneráveis das suas cidades”, disse Lira sobre o encontro, que ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara Federal.

Pouco depois, o futuro deputado seguiu para o Palácio do Planalto para se reunir com Padilha. “Conversamos bastante sobre projetos para São Bernardo , investimentos para a cidade, para pensar todo o estado de São Paulo”, contou o ministro do governo Lula.

“A posse é dia primeiro, mas o trabalho já começou por aqui. Serei incansável na busca, principalmente, de mais recursos para nosso Estado, o Grande ABC e para nossa querida São Bernardo”, afirmou Marcelo após as duas agendas.

Na semana passada, Marcelo chegou a assumir, por quatro dias, a Prefeitura de São Bernardo pela última vez antes de deixar a cadeira de vice-prefeito.

Casado e pai de duas filhas, o vice-prefeito de São Bernardo é formado em Gestão Pública e é bacharel em Direito. Ingressou na vida pública como vereador aos 25 anos.

Em 2022, Marcelo Lima foi o candidato mais votado pelo seu partido, o Solidariedade. Entre as pautas defendidas por ele para o mandato no Legislativo Federal estão: a implementação do curso de Medicina na (UFABC) Universidade Federal do ABC, a criação de programa de saúde multidisciplinar para pessoas com espectro autista, reforma tributária que incentiva pequenos e empreendedores, além do fim da audiência de custódia.