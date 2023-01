No BBB23, Key escolhe calcinha bege de velha para Gustavo não tocar nela e brother rebate: - Eu não beijo calcinha

19/01/2023 | 13:11



O cowboy está ousado! A dupla Key Alves e Gustavo foram muito shippados pelo público desde o momento em que entraram no BBB23 grudados por uma pulseira. Durante a primeira festa da casa mais vigiada do Brasil, os dois fizeram a alegria dos fãs ao protagonizarem um beijão - e o clima continuou após o fim da curtição, com a presença de algumas brincadeiras no quarto.

A jogadora de vôlei pegou uma calcinha bege e afirmou que usaria a peça para não provocar o brother.

- Vou usar uma calcinha bege de velha para ele nem tocar em mim.

E o pipoca não perdeu tempo ao rebater:

- Eu não beijo calcinha.

Após os colegas de confinamento ressaltarem que a peça era fio-dental, a camarote explicou:

- É uma velha tarada.

- Cadê as coroas que usam essas calcinhas assim?, brincou Gustavo.