Alexa agora pode ensinar inglês a crianças

Da Redação

Do 33Giga



11/01/2023 | 14:55



A frase crianças de hoje já nascem entendendo tudo de tecnologia é tão usada que até virou clichê. Entretanto, trata-se de realidade.

As habilidades dos pequenos no uso de gadgets como celular e tablets são visíveis e impressionam os mais velhos. Com isso, métodos de aprendizagem se modernizaram também.

Com a evolução da tecnologia e o uso da inteligência artificial para as mais diferentes funções (da medicina de ponta aos jogos de celular), a educação também utiliza esse recurso como mais uma forma de prender a atenção do aluno.

Em artigo, o Observatório da Educação, do Instituto Unibanco, reitera essa lógica ao afirmar que o recurso “oferece a possibilidade de uma aprendizagem mais personalizada, flexível, inclusiva e envolvente. Além disso, as ferramentas fornecem informações não apenas sobre o que está sendo aprendido, mas também como está sendo aprendido e como os alunos estão se sentindo”.

Por essa razão, algumas escolas, do ensino fundamental ao médio, em todo o mundo, já disponibilizam óculos de realidade virtual para fazer com que os alunos se sintam, literalmente, imersos no conteúdo que estão aprendendo.

Inglês via comando de voz já é realidade

Um dos pontos que a inteligência artificial possibilita é a interação com pessoas e lugares aos quais dificilmente se tem acesso fora do ambiente digital. Poder levar conhecimento por meio de conteúdos interativos e que instigam o interesse da criança é uma das apostas da Wizard by Pearson com a nova skill dentro da Alexa, agora focada no público de 3 a 11 anos.

Por meio do comando de voz Alexa, inglês para crianças, a assistente virtual inicia uma série de conteúdos que desenvolvem o vocabulário e a escuta do idioma, além de estimular o aprendizado de forma lúdica e divertida.

“A iniciativa Alexa, inglês para crianças está alinhada ao conceito de lifelong learning, que faz com que a aprendizagem ultrapasse a sala de aula e seja continuada em qualquer ambiente com novos formatos, mais atraentes e lúdicos”, afirma Fernando Lugó, diretor de Marketing Latam na Pearson.

O estímulo da aprendizagem por meio da tecnologia desenvolve habilidades cognitivas, desperta o interesse do público mais jovem e, consequentemente, também mais familiarizado com o meio digital. Está na hora de enxergar as telas dos celulares, tablets e computadores menos como vilões e mais como aliados, contando, sempre, com a supervisão dos mais velhos.

Com o comando Alexa, inglês para crianças, aprender também poderá ser muito divertido.