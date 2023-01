Cotada para o BBB23, Bruna Griphao posta Stories desmentindo confinamento, mas web vê possível farsa na publicação

10/01/2023 | 11:10



Bruna Griphao no BBB23? Apesar dos rumores, a atriz de 23 anos de idade afirma que não! Ela usou os Stories do Instagram para desmentir seu possível confinamento para a próxima edição do Big Brother Brasil. A atriz era uma das possíveis integrantes do time camarote do reality.

- Gente, está todo mundo achando que estou confinada, mas estou gravando Love Songs. Não tenho maturidade nenhuma, e cai no riso com pessoas a sua volta.

No entanto, não demorou muito para a web apontar uma possível farsa em sua declaração. Segundo internautas, o Storie seguinte postado por Bruna não teria sido gravado no mesmo dia, mas sim três dias atrás. Hmmm, suspeito, não?!

A artista também afirmou que vai publicar um comunicado no perfil às 12h desta terça-feira, dia 10. Será que vem novidade por aí?

A vigésima terceira edição do Big Brother Brasil tem estreia marcada para o próximo dia 16.