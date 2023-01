Biografia de príncipe Harry revela que rei Charles III dizia palavras duras para ele na infância: Quem sabe se eu sou mesmo seu pai verdadeiro?

05/01/2023 | 16:10



Spare, a biografia de príncipe Harry que vai ser lançada no dia 10 de janeiro, está dando o que falar. Agora, de acordo com o site norte-americano Page Six, o marido de Meghan Markle fez revelações bombásticas sobre a sua relação com o Rei Charles III. O Duque de Sussex contou que o pai sempre fazia piadas sobre os boatos de que ele seria filho do Major James Hewitt, com quem a princesa Diana teve um caso, por conta de ser ruivo.

Diante disso, Harry descreveu no livro que Charles gostava de fazer comentários nada amigáveis sobre sua linhagem:

Ele gostava de contar histórias, e esta era uma das melhores de seu repertório. Sempre terminava com uma explosão de filosofia... Quem sabe se eu sou mesmo o Príncipe de Gales?, Quem sabe se eu sou mesmo seu pai verdadeiro?. Ele ria, e embora fosse uma piada notavelmente sem graça, dado o boato que circulava na época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes de mamãe: Major James Hewitt. Uma causa desse boato foi o cabelo ruivo do major Hewitt, mas por outro lado isso foi sadismo, conta Harry.

O livro está sendo amplamente aguardado, visto que essa é apenas mais uma das bombas que Harry, além de quebrar o silêncio sobre sua madrasta, Camilla Parker Bowles, e sobre seu relacionamento com seu irmão mais velho, o príncipe William - com quem ele chegou a contar que teve uma briga feia por conta de Meghan.