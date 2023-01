Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da Marvel, compartilha foto do hospital com hematoma no rosto: Obrigado pelas palavras

04/01/2023 | 08:10



Desde o começo do ano todos os fãs do universo dos quadrinhos estão com uma preocupação: saber como está o estado de saúde de Jeremy Renner. Como você vem acompanhando, o Gavião Arqueiro da Marvel sofreu um acidente enquanto retirava neve de sua residência e chegou ao hospital com um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas.

Agora, o ator se pronunciou nas redes sociais ao fazer um post direto do hospital, quando ele escreveu:

Obrigado a todos pelas palavras doces. Estou muito ferrado para digitar agora, mas estou mandando todo o meu amor a vocês.

Que ele se recupere logo!