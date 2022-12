Grupo Chiclete com Banana fala sobre sucessos: Quando menos esperamos ela estoura

31/12/2022 | 12:11



Com mais de 40 anos de história, Chiclete com Banana deu uma entrevista para o ESTRELANDO e falou sobre as expectativas para as novas músicas, além de como o grupo lida com as novas gerações. Os artistas contaram que a música da Bahia é uma verdadeira mistura de elementos e, na verdade, já eram conectados com instrumentos eletrônicos antes de produzirem a última música do grupo, intitulada Pra Que Isso?.

Ele surge exatamente da mistura de ritmos como a salsa, o merengue, o reggae e a música africana. Misturar o eletrônico com os tambores e ritmos africanos foi muito natural porque já convivíamos harmoniosamente com os dois, o eletrônico do trio elétrico com o batuque afro. A partir daí foi só compor canções misturando os dois pra dá nascimento ao ritmo que carinhosamente é chamado de Axé.

Chiclete com Banana está sempre nas paradas de sucesso, principalmente durante o Carnaval, contudo, as novas gerações acabam descobrindo o artista por trás da música bem depois. O grupo contou como lidam com isso:

O chiclete com Banana tem uma legião de fãs que chamamos de Chicleteiros. É um público fiel que participa da nossa vida. Contudo sempre vão aparecendo novas pessoas que gostam do nosso trabalho. Não creio que seja uma mudança mas um acréscimo de público. Sempre é bom atingir um novo público. É um desafio. Mas não vamos abandonar o público que já nos segue durante anos. A nossa intenção para atingir o público que está chegando é utilizar muito a internet que é uma ferramenta muito dinâmica. As redes sociais são fundamentais.

Para finalizar, eles revelaram que não criam muitas expectativas ao lançarem novas músicas:

Quando gravamos uma canção, podemos até imaginar que ela fará sucesso, mas não temos certeza. Costumamos dizer que a música tem vida própria. Quando menos esperamos ela estoura ou não. Mas temos que acreditar e fazer o máximo para divulgá-la.