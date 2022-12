Matriz logística de SP sai fortalecida

João Octaviano de Machado Neto



29/12/2022 | 10:30



Assumimos ocomando da SLT (Secretaria de Logística e Transportes) em 1° de janeiro de 2019 com uma missão, dada pelos governadores João Doria e Rodrigo Garcia: construir o maior programa em infraestrutura do Estado de São Paulo, com investimento recorde. Trabalhamos muito nestes quatro anos. Resolvemos grandes obras travadas nas gestões anteriores. Entregamos recentemente a duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, um projeto sustentável.

Nos próximos meses, ficarão prontos os Contornos da Tamoios, conjunto de dispositivos completará ligações importantes entre São José dos Campos, Caraguatatuba e o Porto de São Sebastião. Deixamos ainda engatilhada a conclusão do trecho norte do Rodoanel. Como tem dito o governador Rodrigo Garcia, as duas obras –­ Contornos e Rodoanel –­ necessitaram não apenas do esforço dos nossos engenheiros, mas também de nossos advogados. Para o Rodoanel, a solução foi fazer concessão ­– o leilão será em março. Entre as rodovias do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e as concessionadas, tivemos 1.166 obras entregues, entre 2019 e novembro deste ano, mais de 9 mil quilômetros modernizados e R$ 14,5 bilhões investidos, garantindo mais segurança nas estradas.

O governo paulista possui 56 projetos para modernização em 1.774 quilômetros de rodovias, como no caso dos macroaneis de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Deixamos pronto o corredor Linha Verde, novo multimodal de ligação da Grande SP ao Porto de Santos. No caso do DER, somadas as obras dos programas Novas Estradas Vicinais e Estrada Asfaltada, são mais de 1.100 obras, 11,5 mil quilômetrosde melhorias e R$ 14 bilhões investidos, a maioria ainda em execução.

Nos próximos meses, mais de 8.000 quilômetros de melhorias em rodovias estaduais e municipais ficarão prontos. É o maior programa de investimento rodoviário da história recente. Através do DH (Departamento Hidroviário), a SLT trabalhou para melhorar os serviços das 8 travessias litorâneas, sem reajuste das tarifas. Foram investidos R$ 63,4 milhões nas embarcações e modernização.

Na área do antigo Daesp, os 22 aeroportos paulistas estão prontos para receber mais de R$ 447 milhões de investimentos, após o leilão de sucesso realizado em julho passado. Aprovamos ainda na Alespum projeto inovador e sustentável para retomar o transporte ferroviário no estado, através de shortlines (linhas curtas) intermunicipais.

É a confirmação de que nossa equipe, liderada pelo governador Rodrigo Garcia, sempre teve um compromisso republicano com a população de São Paulo. Com orgulho, agradeço o esforço de toda equipe da SLT. Melhoramos consideravelmente a matriz de logística do Estado.

João Octaviano de Machado Neto é secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.