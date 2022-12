Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



24/12/2022 | 00:01



A decoração natalina distribuída pelo salão e o cardápio especial para o almoço anunciam que o Natal já chegou ao Bom Prato da Vila Luzita, em Santo André. Para celebrar as festas de fim ano, as cinco unidades localizadas na região e os quatro restaurantes populares municipais (dois em Diadema e dois em Mauá), serviram nessa sexta-feira (23) refeições com cardápios diferenciados por R$ 1 – com exceção de Diadema, que o valor da alimentação é de R$ 2.

As refeições de Ano Novo serão realizadas no dia 30 deste mês em todas as unidades. A expectativa é que nesses dois dias (Natal e Ano Novo) sejam servidos mais de 18 mil pratos.

O almoço especial de Natal servido nos restaurantes Bom Prato teve como cardápio salada agridoce (alface, rúcula, almeirão, maçã e laranja), cupim ao molho roti, farofa natalina, arroz à grega, feijão carioca e cookie de chocolate de sobremesa.

Já os locais que ofereceram jantar, o cardápio foi composto por: salada de repolho roxo com cenoura ralada, frango à Financier (sobrecoxa), macarrão primavera, arroz branco, feijão carioca e ameixa.

A comida parece ter agradado os frequentadores do Bom Prato Vila Luzita, que lotaram o refeitório logo no primeiro horário da manhã. A expectativa para o almoço diferenciado era tanta que às 10h30 uma fila quilométrica já estava formada ao lado de fora do local.

“A refeição estava muito boa. Obrigada e boas festas”. “Tudo estava estava uma delícia, feliz Natal.” Essas foram algumas das frases que a gerente da unidade, Denise de Oliveira Moraes, 40 anos, ouviu dos frequentadores durante toda manhã de sexta-feira.

“A refeição especial de fim de ano é sobre diversidade de alimentos, comida boa e também sobre carinho. Não vendemos só refeições, oferecemos também acolhimento aos usuários, principalmente durante este período de fim de ano, quando muitos não têm oportunidade de se reunir com a família”, conta Moraes, que, além de gerenciar o espaço também oferece abraços e sorrisos aos frequentadores.

A gerente, que atua há mais de quatro anos na rede Bom Prato na região, destaca que cada unidade possui um público-alvo distinto. “No Bom Prato da Avenida General Glicério (em Santo André), a maioria dos frequentadores são pessoas em situação de rua, por conta da localização do espaço que fica na região central do município. Já o restaurante popular em São Bernardo, no centro, o perfil dos usuários vária entre idosos e pessoas com deficiência, devido aos serviços assistenciais localizados ao entorno. Aqui (Vila Luzita) é cercado por bairros, por isso temos a presença de muitas famílias com crianças.”

A dona de casa e assídua frequentadora do Bom Prato Vila Luzita, Noemi Schumk da Silva, 57, desfrutou do almoço natalino ao lado das duas netas, Gabriele, 15 e Mikaela, 7.

“A comida estava deliciosa, assim como nos outros dias. Não tenho o que reclamar, venho todo santo dia comer aqui porque além de muito barato, a refeição é bem saborosa”, conta a moradora do Jardim Santo André, que frequenta o espaço desde sua inauguração, em outubro deste ano.

ANO NOVO

Para celebrar o Ano Novo, o almoço nas unidades do Bom Prato da região, localizadas em Santo André (2), São Bernardo e Diadema (1), será composto por salada de repolho branco, cenoura e croutons, lombo à Califórnia, batata grã duque, arroz branco, feijão carioca e ameixa de sobremesa. O jantar terá salada de acelga com tomate, cupim assado, abóbora gratinada, branco, feijão carioca e pêssego.

CELEBRAÇÃO

Na próxima semana, o programa Bom Prato, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, celebrará 22 anos. A primeira unidade foi aberta em 28 de dezembro de 2000, no Brás, região central da Capital.

Em mais de duas décadas, foram servidas mais de 327,6 milhões de refeições nas unidades de São Paulo. Os preços dos pratos nunca foram alterados. Os almoços e jantares continuam custando R$ 1 e os cafés da manhã, R$ 0,50.