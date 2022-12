Charge - 22 de dezembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



22/12/2022 | 09:37



Mais duas cidades do Grande ABC terão sinal 5G, segundo informações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Desta vez, Santo André e São Bernardo terão uso da faixa a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Em São Caetano e Diadema, a liberação ocorreu no último dia 15.