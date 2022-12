Santo André e São Bernardo recebem sinal 5G em 2023

Da Redação



21/12/2022 | 09:09



Mais duas cidades do Grande ABC terão sinal 5G, segundo informações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Desta vez, Santo André e São Bernardo terão uso da faixa a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Em São Caetano e Diadema, a liberação ocorreu no último dia 15.

“Essa expansão da rede vai trazer benefícios e transformar a vida de milhões de brasileiros. Nós, aqui em Santo André, estamos cuidando deste tema desde 2019, quando alteramos a nossa legislação sobre instalação de antenas. Uma legislação que, inclusive, já se tornou referência nacional. Agora estamos colhendo os bons frutos de termos nos antecipado para superar os desafios que viriam durante o processo de instalação do 5G”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

A Anatel autorizou também as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz, a faixa de atuação do 5G, a solicitar o licenciamento de estações do 5G em 15 municípios, sendo seis deles com mais de 500 mil habitantes. A liberação da Anatel antecipa em dois anos e meio o prazo para a chegada da nova tecnologia na cidade, já que a estimativa do órgão, no momento do leilão de lotes da frequência 5G, em novembro de 2021, era de que municípios com mais de 500 mil habitantes como Santo André poderiam estar aptos a receber o 5G até 31 de julho de 2025.

Isso foi possível porque a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), usada para transmissão do sinal da parabólica e que também será utilizada pelo 5G, realizou a transferência do sinal da parabólica para outra faixa de frequência, deixando a faixa de 3,5 GHz somente para o 5G.

Essa transferência, considerada uma limpeza das faixas de frequência, é necessária para não prejudicar quem assiste TV aberta e gratuita por meio dessa tecnologia de radiodifusão. Kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas serão distribuídos à população. Agora, a ativação do 5G de fato vai depender apenas do planejamento individual de cada prestadora. Para todas as cidades, os compromissos de abrangência previstos no edital começam a vencer em 2025.