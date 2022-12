Gabriela Pugliesi posta clique com o filho e brinca com semelhança: Eu segurando meu marido no colo

21/12/2022 | 12:11



Iguais? Gabriela Pugliesi postou um clique ao lado do seu filho, Lion, fruto do seu relacionamento com Túlio Dek. Em suas redes sociais, a influenciadora surgiu agarradinha com o bebê, que veio ao mundo no dia 2 de novembro de 2022.

Carinhosamente dando um beijinho na cabeça do filho, ela brincou que estava segurando o marido no colo:

Eu segurando meu marido no colo, disse.

Nos comentários, Tulio entrou na brincadeira e falou sobre os futuros filhos do casal:

Quero saber o que você vai falar dos próximos que vamos ter?

Nos últimos dias, Gabriela novamente brincou com a semelhança entre pai e filho ao postar uma foto de Tulio dando mamadeira para o bebê:

Tulio dando mamadeira pra ele mesmo.