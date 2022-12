Juros caem com yields dos Treasuries e após PEC passar em 1º turno na Câmara

21/12/2022 | 10:07



Após a queda firme da véspera, os juros futuros engatam mais uma sessão de queda após a confirmação da aprovação da PEC da Transição em primeiro turno na Câmara com tempo reduzido de dois para um ano. Além disso, o tom no exterior é positivo, com juros dos Treasuries em queda. Às 9h50 desta quarta-feira, 21, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,11%, de 13,18% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 13,25%, de 13,34%, e o para janeiro de 2024 caía para 13,77%, de 13,80%.