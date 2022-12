Morre policial que levou três tiros durante assalto

Da Redação



21/12/2022 | 09:37



Morreu na última segunda-feira (19) o policial militar Gilberto Luiz de Campos Júnior, de 44 anos, vítima de três tiros disparados por criminosos, em Diadema, no domingo (18).

Dois bandidos tentaram assaltar Junior quando perceberam que ele estava armado. Um dos criminosos atirou três vezes na cabeça do militar. Câmeras de segurança registraram a cena trágica. Logo na sequência, os dois bandidos fugiram do local sem levar a moto em que o PM estava.

Ainda na segunda, policiais conseguiram prender dois envolvidos no crime contra o policial. Um dos bandidos se apresentou espontaneamente no 3º DP (Distrito Policial) de Diadema. O outro que foi preso estava com uma arma de fogo e disse conhecer os envolvidos no latrocínio contra o policial militar.

De acordo com nota da Polícia Militar, o PM Gilberto Luiz de Campos Júnior trabalhava na corporação há 25 anos. Ele era casado e deixa dois filhos.

Durante a carreira na PM, serviu no 6º, 12º e 13º Batalhões de Polícia Militar Metropolitano e Casa Militar. Ele desempenhou funções nas atividades de patrulhamento e segurança institucional.

No domingo, logo após ser atingido pelos criminosos, o policial foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Mário Covas, em Santo André, onde morreu.

OUTRO CASO

Paulo Sérgio Pontirolli, PM aposentado, foi morto na Zona Sul da Capital nessa terça (20), durante tentativa de assalto. Em troca de tiros, ele foi alvejado no peito e não resistiu.