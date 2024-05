São Bernardo. História buscada no lixo. A elite da Vila se levanta. Mede forças com Santo André. E a região se divide em dois municípios.

No primeiro encontro coletivo de pesquisadores das sete cidades para se pensar na formação político-administrativa do Grande ABC, Hilda Breda, presidente da AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), foi direta: “A AME foi criada há sete anos quando percebemos que algumas coisas da memória de São Bernardo estavam sendo jogadas no lixo”.

Documentos valiosos, até então preservados, chegaram a ser descartados e foram salvos graças à sensibilidade de servidores da Prefeitura. Com a AME, entidade independente, não vinculada ao Poder Público, inicia-se nova fase na preservação da história local. Fase de cobranças e indicações.

Já o historiador Jorge Scopel Jacobine sintetizou o processo que levou à criação do movimento autonomista de São Bernardo, fato iniciado em 1943.

1 - O grupo autonomista de São Bernardo estava ligado ao Partido Democrático, que fazia oposição à República Velha na década de 1920.

2 - Este mesmo grupo, em 1930, chegou a levar a São Bernardo o então candidato Getúlio Vargas à Presidência da República. Vargas realiza comício no Largo da Matriz.

3 – Mesmo derrotado nas urnas, Getúlio Vargas chega ao poder e coloca Armando Setti (do grupo do PD) como prefeito. Até hoje se discute: golpe ou revolução?

4 - O ex-prefeito Saladino Cardoso Franco, do antigo PRP (Partido Republicano Paulista), não só perde o cargo – depois de 15 anos - como é preso por 15 dias em São Paulo.

5 – Armando Setti governa toda a região durante dois anos e cai ao se envolver na Revolução de 1932, quando São Paulo, em armas, luta por uma nova Constituição.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Na próxima semana, aqui em “Memória”, o GAMA (Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista) conta sua história e homenageia os autonomistas de São Caetano.

São Bernardo obteve à emancipação por ato político-administrativo em 1944; São Caetano obteve a autonomia através de plebiscito em que as cédulas brancas golearam as cédulas pretas em 1948.

NO AR

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Celso Luiz

NOMES. Wallace Simonsen, líder autonomista e primeiro prefeito de São Bernardo “do Campo”; Jorge Scopel Jacobine e Hilda Breda, pesquisadores atuais da cidade: história recuperada e divulgada

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 14 de maio de 1994 – Edição 8699

MANCHETE – Estado decide recuperar a Índio Tibiriçá.

Trecho mais crítico da rodovia, em Ribeirão Pires, deveria ganhar acostamento asfaltado e entradas para bairros. Objetivo: dar segurança a usuários, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

MEMÓRIA – Abertura do III Congresso de História do Grande ABC marcado para 6 de julho (de 1994) em São Caetano, informava Oscar Garbelotto, presidente da Fundação Pró-Memória.

AUTOMOBILISMO – FIA (Federação Internacional do Automobilismo) cedia e mudava regras da Fórmula-1; pilotos criavam associação.

FUTEBOL – Palmeiras obrigado a fazer a festa do bicampeonato paulista no Pacaembu, porque o gramado do Morumbi – local inicial da partida – foi invadido na madrugada de 13 de maio de 1994 e destruído.

Reportagem: Alec Duarte e Sergio Santorio.

EM 14 DE MAIO DE...

1944 - Em amistoso internacional, o Brasil ganhava do Uruguai por 6 a 1 no Rio de Janeiro.

Na defesa da Seleção, três jogadores que moravam em Santo André - e que jamais foram homenageados, oficial e coletivamente, pela cidade: Oberdan Cattani, Piolin (Laurindo Furlani) e Pellegrino Adelmo Begliomini.

1967 - News Seller, em editorial, sobre os nove anos do jornal: “A base de pedra e cal do News Seller constitui-se de seus leitores. Assim foi e assim será”.

NOTA – No ano seguinte, 1968, NS se transformaria no Diário do Grande ABC dos dias atuais.

1979 – Câmara Municipal de Santo André aprovava projeto do Executivo regulamentando a instalação de cemitérios particulares.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de 32 cidades brasileiras, entre as quais Acreúna (GO), Abreu e Lima (PE), Araguaiana (MT), Jardim (MS), Augusto Pestana (RS) e Seabra (BA).

São Frei Gil

14 de maio

Padroeiro de Vouzela, cidade-irmã de Santo André. Nasceu em Vouzela. Foi frade dominicano, médico, taumaturgo, teólogo e pregador nos séculos 12 e 13.

Ilustração: Câmara Municipal de Vouzela (divulgação)