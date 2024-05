Doação de 30 toneladas de empresas da Ceasa do Grande ABC chega ao RS

A Aeceasa (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC), com sede em Santo André, amplificou a onda de solidariedade da região e organizou o envio de um caminhão com 30 toneladas de donativos para ajudar as vítimas da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

O caminhão partiu na segunda-feira (13) e chegou nesta terça à cidade de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, uma das mais afetadas em todo o estado – segundo a prefeitura local, 100 mil moradores tiveram que deixar suas residências e dezenas de prédios públicos estão debaixo d’água, entre eles unidades de saúde e escolas.

A iniciativa foi encabeçada pelo presidente da Aeceasa, João Lima. “Não tem como não fazer nada por aquele povo. Fiz um trabalho junto ao grupo do agro, produtores e distribuidores. Foi uma força tarefa que deu um resultado fantástico” disse.

Lima explica ainda que o frete, que tem custo de aproximadamente R$ 10 mil, também foi doação de um dos concessionários. Ele também afirma que a intenção é continuar enviando caminhões nas próximas semanas. “Pretendemos fazer isso (mandar mais caminhões) o mais rápido possível. Tudo depende do empenho de todas as empresas concessionárias e de todos aqueles que se comprometeram. Estamos firmes no trabalho.”

Entre os itens enviados estão água mineral, roupas, calçados, kits de higiene pessoal, medicamentos, ração animal e alimentos.

“Fazemos esse trabalho com grande satisfação. O foco é também incentivar mais e mais pessoas a ajudarem, seja com doações, seja com mão de obra ou qualquer coisa que seja útil”, conclui.

FAÇA DOAÇÕES

Em cerca de uma semana, a região arrecadou mais de 142 toneladas de donativos, segundo dados das prefeituras – sem contar a iniciativa privada. São Caetano anunciou 46 toneladas, Ribeirão Pires, 32, São Bernardo, 30, Santo André, 15, Diadema, 12, e Mauá, 7 – Rio Grande da Serra também faz arrecadações, mas não divulgou números.

O Diário fez um levantamento de pelo menos 174 pontos regionais que recebem donativos para as vítimas da tragédia gaúcha, nas sete cidades do Grande ABC. Para saber os endereços, acesse: https://tinyurl.com/mry4ukru.

O governo do Rio Grande do Sul também reativou o canal de doações oficial via Pix. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38. Quem fizer doações nesse modelo deve confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.