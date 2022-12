Estatísticas colocam Messi em destaque

Pedro Lopes

Especial para o Diário



20/12/2022 | 10:35



Levantamento realizado pelo aplicativo e plataforma 365 Scores mostrou que Messi foi um dos destaques da Copa do Mundo, liderando a Argentina para o tricampeonato. Com sete gols (atrás apenas de Mbappé, com oito), o atleta liderou as estatísticas de finalizações certas (19), dribles (17), faltas sofridas (20) e assistências (3, ao lado de outros três jogadores).

O Mundial também trouxe para o torcedor outros dados. Por exemplo, a Croácia, terceria colocada, foi a seleção que mais cruzou bolas na área na competição, com 163 cruzamentos, e também a que percorreu a maior distância, fazendo no total 912,1 km em sete partidas.

O goleiro com mais defesas no torneio foi o polonês Wojciech Szczesny. Ao todo, ele realizou 17 defesas durante a campanha da Polônia.

O atleta mais velho presente na competição foi o goleiro mexicano Alfredo Talavera, no auge de seus 40 anos, já o mais novo vem em ascensão no futebol europeu, Youssoufa Moukoko, de apenas 18 anos, da seleção alemã.

Entre os clubes que mais serviram jogadores ao Mundial do Catar, o Bayern de Munique lidera a disputa, com 17 atletas convocados. Manchester City e Barcelona vêm logo atrás, com 16. O Al-Saad, clube saudita, teve 15 nomes presentes. O Manchester United cedeu 14 nomes, seguido pelo Real Madrid, com 13 jogadores disputando a Copa.