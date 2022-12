Virginia Fonseca curte dia de piscina com Zé Felipe e Maria Alice

18/12/2022 | 15:11



Neste domingo, dia 18, Virginia Fonseca compartilhou algumas fotos em que aparece curtindo um dia na piscina durante viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Na legenda, a influencer foi curta:

Curtindo sol em Dubai.

Virginia estava com Zé Felipe e Maria Alice nas fotos, mas na viagem a família está completa com a pequena Maria Flor. A influencer tem compartilhado todas as experiências deles no país.