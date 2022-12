Em período de férias, Samara Felippo chora e desabafa com saudade das filhas: Fica um vazio que é inexplicável

18/12/2022 | 11:10



Mãe de duas adolescentes, Lara e Alicia, Samara Felippo desabafou com saudade das herdeiras, que estão viajando durante as férias.

Em um curto vídeo postado no Feed do Instagram, a atriz acabou caindo no choro, e confessou que o seu relato pode ser parecido com o de muitas mães.

- Impressionante como o meu relato pode ser parecido com o de muitas. A minha questão é que eu passo muito tempo com elas. Quando elas vão, fica um vazio, que é inexplicável. É insuportável mas eu sei que elas estão bem, sei que vão se divertir, sei que preciso deixar ir, sei que preciso chorar e que preciso me divertir, começou.

E, encerrou:

- Sei que isso não vai acabar nunca. Sei que isso é pra sempre e a gente vai aprendendo. Depois da uma anestesiada. Vou olhar pra mim um pouquinho nesse mezinho que ela vão ficar fora.

Na legenda, Samara ainda escreveu sobre o assunto e mandou um recado fofo às herdeiras:

Registro pra aliviar o meu coração e o de muitas de nós que passam por essa distância. Fico com saudade, em contato sempre e aproveitando esse mês pra mergulhar em mim! Filhas, amo muito e quero o mundo pra vocês! Cheinho de afeto, amor e liberdade. Somos uma fortaleza juntas! Nós 3. Curtam suas férias, vou curtir as minhas e voltem logo. Amo muito muito muito vocês! Beijo mamy.