Charge - 18 de dezembro de 2022

18/12/2022 | 10:34



As cidades do Grande ABC têm 586 áreas de risco para inundações mapeadas pelo Instituto Geológico. De acordo com o levantamento de 2020, atualização mais recente, 23.302 imóveis estão em pontos onde há possibilidade de enchentes. Deste total, 5.457 edificações têm classificação de risco alto ou muito alto para ocorrências.