Argentina e França lutam pelo tri

Heitor Mazzoco



18/12/2022 | 10:00



Nas últimas quatro finais da Copa do Mundo, Argentina e França não estiveram presentes apenas em 2010, quando Espanha e Holanda disputaram o título. Em 2006, a França perdeu para Itália. Em 2014, a Argentina foi derrotada pela Alemanha. Já em 2018, os franceses levaram a melhor contra a Croácia e conquistaram o bicampeonato. Agora, as duas grandes seleções se encontrarão neste domingo (18), às 12h, no estádio Lusail, para saber quem se tornará tricampeã do mundo.

O palco da grande decisão já é bem conhecido dos argentinos. Neste mundial, será a quinta partida da Argentina no local. Foi no Lusail o pontapé inicial que virou deboche em todo mundo: uma derrota de virada para a fraca Arábia Saudita por 2 a 1. Depois disso, a equipe comandada por Lionel Messi venceu o México por 2 a 0. Nas quartas, passou pela Holanda nos pênaltis (4 a 2) e na semifinal, o Lusail foi testemunha da goleada argentina contra os croatas (3 a 0). A França joga no estádio pela primeira vez.

No histórico dos mundiais, a Argentina disputa a sexta final. Venceu apenas duas: 1978 e 1986. A equipe sul-americana perdeu em 1930, 1990 e 2014. A França está na quarta decisão. Foi campeã em 1998 e bicampeã há quatro anos. Única vez que saiu derrotada foi em 2006.

Em entrevista coletiva concedida nesse sábado (17), o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não conseguiu esconder a empolgação com a disputa da final.

“Estou orgulhoso e entusiasmado com o momento que vivemos. Estamos perto de uma final, mas o importante é a estrada”, declarou o comandante da equipe argentina. Scaloni comentou na entrevista o momento do atacante Kylian Mbappé, que vem sendo o destaque da França, inclusive liderando a artilharia da equipe na competição com cinco gols marcados: “A França tem um time que supre Mbappé e faz dele um jogador ainda melhor. Ele é um dos grandes jogadores, é jovem e vai continuar melhorando”.

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou, em entrevista coletiva, que chega à final sem grandes preocupações, mas com o claro objetivo de conquistar o título.

“Não tenho preocupações, não tenho stress, o importante na preparação para um jogo destes é manter a calma. Qualquer final, ainda mais de uma Copa do Mundo, inclui a partida, mas também um contexto particular. O objetivo é conseguir mais um título, vamos fazer de tudo para conseguir o que queremos”, declarou o treinador, que também levou a França ao título mundial em 2018, na Rússia. Porém, Deschamps sabe que terá um desafio extra na decisão deste domingo, o apoio dos apaixonados torcedores argentinos no estádio (milhares de torcedores chegaram ao Catar nos últimos dias para acompanharem a decisão).

Com ABr