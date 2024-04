Roma leva virada, mas empata com Napoli no fim e continua em 5º no Campeonato Italiano

Em uma partida muito emocionante, Napoli e Roma ficaram no empate por 2 a 2, neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa saiu atrás do placar, buscou a virada, mas acabou levando o empate no apagar das luzes.

O resultado não agradou nenhuma das equipes. A Roma perdeu a chance de se firmar ainda mais dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao ficar na quinta posição, com 59 pontos, apenas dois à frente da Atalanta.

Já o Napoli, que estava com a vitória nas mãos, continua na oitava colocação, com 50. Os dois pontos, que deixou escapar, pode fazer falta ao final do torneio, já que está fora da zona de classificação para os torneios europeus.

O primeiro tempo foi muito disputado e com poucas oportunidades de gol. O Napoli, por jogar em casa, teve um leve domínio e criou a melhor chance, aos 36 minutos. Frank Aguissa partiu em velocidade, invadiu a área e chutou para fora. Logo depois, o goleiro Mile Svilar fez uma defesa espetacular na tentativa de Kvaratshelia.

A emoção ficou para o segundo tempo. Precisando da vitória, os times resolveram atacar, deixando o duelo totalmente aberto. Aos 14 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor da Roma. O argentino Dybala foi para a cobrança e abriu o placar.

O Napoli, no entanto, respondeu logo depois, aos 20. Mathias Olivera recebeu de Jens Cajuste e soltou a bomba para fazer 1 a 1. A virada veio aos 39, em uma cobrança de pênalti, convertida por Victor Osimhen.

Naquela altura, o Napoli estava totalmente satisfeito com o resultado e se acomodou. Com isso, acabou sendo castigado no fim. Aos 44, após cobrança de escanteio, Evan Ndick venceu a disputa pelo alto e decretou a igualdade.

Ainda neste domingo, a Atalanta (6º) derrotou o Empoli (17º) por 2 a 0. Já Bologna (4º) e Udinese (18º) ficaram no empate por 1 a 1.