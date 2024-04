Netuno estreia com o pé direito e vence o Patrocinense

Em sua primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro, o Água Santa não poderia ter feito melhor. O Netuno foi até a cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, e derrotou o Patrocinense por 2 a 0, em jogo disputado no Estádio Pedro Alves do Nascimento. Gustavo Nescau, de cabeça, e Neilton, de pênalti, foram os autores dos gols da equipe de Diadema.

O Água Santa dominou boa parte do jogo. No primeiro tempo, as melhores chances saíram dos pés de Jean Carlos, que ficou cara a cara com o goleiro e mandou por cima, e de Neilton, que arriscou um belo chute de fora da área e obrigou o goleiro do time mineiro a trabalhar. Mesmo com bom volume de jogo do Netuno, o jogo foi para o intervalo em 0 a 0.

No segundo tempo, a equipe de Diadema manteve o ritmo. Aos 30, Eliel cruzou para Gustavo Nescau abrir o placar. Já nos acréscimos, aos 51, Neilton cobrou pênalti e fechou a primeira vitória do Netuno.

O Água Santa volta a campo no sábado contra o Maringá, às 18h, em Diadema. No mesmo dia, o Patrocinense visita o Santo André no Estádio Bruno Daniel, às 16h.