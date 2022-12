Com urnas fechadas, Ribeirão Pires termina votação para prefeito

Pamela Cadamuro



Cinco horas da tarde. Urnas fechadas em Ribeirão Pires, que realizou neste domingo (11) uma eleição suplementar para escolher o novo prefeito da Estância Turística.

Ao todo, cinco candidatos concorreram ao posto: Agnello (MDB), Carlos Sacomani (PMB), Guto Volpi (PL), Amigão D''''Orto (PSB) e Gabriel Roncon (Cidadania). A maioria deles votou pela manhã, acompanhados por familiares e vice-candidatos. Durante a última semana, todos estiveram nas sabatinas promovidas pelo Diário, com exceção de Sacomani, que optou por não participar. Durante todo o dia, apenas duas urnas precisaram ser substituidas em toda a cidade.

Em 2020, os eleitores de Ribeirão Pires elegeram Clóvis Volpi (PL) para comandar a cidade pela terceira vez. Mas, com problemas jurídicos, o chefe do Executivo teve seu registro de candidatura cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em setembro. Com isso, o Paço passou a ser comandado interinamente pelo presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), filho de Clóvis Volpi.

O eleito deste ano ficará no cargo até 2024, quando novas eleições para prefeito são realizadas em todo o País.

Candidatos estavam otimistas

Gabriel Roncon, que votou acompanhado de sua vice, Eliete Vieira (Cidadania), disse ter orgulho de disputar a eleição como ficha limpa. Amigão, que foi às urnas junto com o filho, relembrou ter visitado todas as regiões de Ribeirão durante a campanha. Guto Volpi votou ao lado dos pais, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e a ex-primeira dama Lígia Volpi, e pretende dar continuidade ao trabalho já realizado na prefeitura. Agnello, que também votou ao lado de seu vice-candidato, Glauber Carlos (MDB), disse que sua campanha foi simples e objetiva, sem a ajuda de empresários.

Todos estavam otimistas com a disputa e disseram que pretendem acompanhar a apuração com familiares.

