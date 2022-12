Harry Styles compartilha clique exibindo tatuagem do Brasil e Yasmin Brunet deixa comentário

11/12/2022 | 12:11



Após trazer a turnê Love On Tour para o Brasil, Harry Styles expressou o seu carinho ao exibir nas redes sociais um clique em que é possível ver a tatuagem que ele fez na coxa em homenagem ao país. As fãs brasileiras, é claro, surtaram com a foto do artista e deixaram muitos comentários na publicação - e entre elas, estava Yasmin Brunet.

Na legenda do registro em que aparece com a calça aberta e abaixada para mostrar a tattoo, o cantor britânico escreveu:

Rio de Janeiro. Dezembro, 2022.

Na sessão de comentários, Yasmin reagiu:

Goodness gracious [ a expressão pode ser traduzida para o português como benzadeus ou graças a Deus]