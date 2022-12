Saneamento e cidadania

Do Diário do Grande ABC



11/12/2022 | 10:29



É uma boa notícia saber que os 26 piscinões localizados no Grande ABC estão com 95% da capacidade livre e preparados para o período de fortes chuvas na região, como mostra reportagem de capa desta edição do Diário. Isso significa que os reservatórios estão praticamente sem sedimentos, o que afeta o volume que pode ser armazenado nos espaços projetados. Parte está no trabalho desenvolvido pelo órgão estadual Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), que, entre janeiro e novembro deste ano, retirou de 14 piscinões da região, dos 20 sob sua responsabilidade, o equivalente a 34,3 mil caçambas de lixo, areia e terra. E ainda garantiu que vai limpar os demais até o fim do ano.

Além disso, mais quatro equipamentos deverão ser entregues no Grande ABC nos próximos anos, entre eles o Piscinão Jaboticabal, maior da Região Metropolitana, que fica nas divisas de São Paulo, São Bernardo e São Caetano, e que estará pronto no primeiro semestre de 2023.

Mas é importante que as autoridades levem em conta as análises dos especialistas no setor: o sistema de drenagem adotado ainda não é suficiente para evitar tragédias e situações de alagamentos com as enchentes. É preciso muito mais. A alegação de alguns profissionais é que os reservatórios possuem limitações, já que concentram a água em um determinado local da cidade, fora que correm o risco de transbordar e causar ainda mais estrago. Uma das saídas seria realizar alargamento, canalização e aprofundamento das calhas dos rios. Também poderiam ser melhor utilizados em outros períodos do ano em que não há concentração de chuvas.

O fato é que, seja garantindo a boa manutenção dos equipamentos disponíveis hoje para represar a água da chuva, ou desenvolvendo projetos para novas ações de políticas públicas, não dá mais para, a cada temporada de verão, o Grande ABC enfrentar situações de tristeza com a perda de vidas e destruição de muitos lares. Esse pesadelo de muita gente, que mal consegue dormir quando escuta o início de um temporal, precisa ter fim.