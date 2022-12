Gabriel Roncon vota ao lado de vice em Ribeirão Pires

Joyce Cunha e Pamela Cadamuro



11/12/2022 | 08:48



O candidato a prefeitura de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Cidadania), votou por volta das 8h15 da manhã deste domingo (11) no Colégio São José, no Centro. Ele foi acompanhado de sua vice-candidata, Eliete Vieira (Cidadania), e foi o primeiro dos cinco candidatos a votar.

"Meu nome está na urna e tenho orgulho de dizer que sou ficha limpa. Nossa candidatura foi propositiva, pautada pelos projetos que acreditamos serem os melhores para Ribeirão.", comentou ele após o voto. Na saída, Roncon posou para fotos com Eliete e disse que deve acompanhar a apuração no escritório político da campanha.

Além da cobertura online durante todo o dia, partir das 17h o Diário transmite a apuração dos votos da eleição suplementar de Ribeirão Pires ao vivo através do site dgabc.com.br. Todos os detalhes você também encontra na edição impressa desta segunda (12) do Diário do Grande ABC.

Sabatina

Durante esta semana, os candidatos José Carlos Agnello (MDB), Amigão D''''Orto (PSB), Gabriel Roncon (Cidadania) e Guto Volpi (PL) participaram de sabatinas transmitidas ao vivo pelo site do Diário. Apenas Carlos Sacomani (PMB) não compareceu por opção própria, apesar do espaço aberto.