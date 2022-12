Banda Ira! agita 1º dia da Feira do Natal Solidário em Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 00:01



O Paço Municipal de Santo André recebeu nessa sexta-feira (9) a abertura da Feira do Natal Solidário 2022. O destaque musical do primeiro dia foi a Banda Ira!, que animou o público com sucessos comoO girassol, Eu quero sempre mais, Envelheço na cidade, entre outros.

“É mais um ano que temos muito a celebrar, hoje a gente consegue comemorar com muita tranquilidade, a vacinação continua, inclusive na Feira do Natal Solidário, para que a gente possa passar as festas de final de ano em conjunto, então é um evento que une cultura, lazer, solidariedade e muito amor ao próximo”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra. A alimentação fica por conta de 49 entidades sociais da cidade, que arrecadam recursos para os projetos sociais com a venda de diversos pratos, como lanche de pernil, batata frita, churrasco grego, espetinhos, pizza, crepe suíço, hambúrguer, yakissoba, churros, açaí, algodão doce e muitas outras variedades, além de drinks, suco, refrigerante, roupas e artesanatos.

“A expectativa é muito positiva para poder ajudar estas entidades sociais que estão aqui vendendo seus produtos para ajudar quem mais precisa, e a entrada são 2 kg de alimentos. A gente tem muita convicção de que este Natal vai ser histórico para a história de Santo André”, afirma o prefeito Paulo Serra. A entrada para o evento é a doação voluntária de 2 kg de alimentos não perecíveis.