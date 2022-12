Gerard Piqué termina namoro com Clara Chía após sentir saudade de shakira, diz programa

09/12/2022 | 18:10



Acabou? Segundo informações divulgadas pelo programa espanhol Socialité, o namoro entre Gerard Piqué e Clara Chía chegou ao fim. E parece que Shakira pode ser o principal motivo.

Segundo o programa Telecinco, Piqué estaria com saudade da ex-esposa, Shakira. Ele, inclusive, estaria motivado a comprar uma casa nos Estados Unidos, para ficar mais perto dos filhos, que vão morar em Miami com a mãe. A decisão, claro, não agradou em nada a namorada do jogador.

Além disso, segundo a fonte, Clara Chía não está nada confortável com a perseguição da mídia e fotógrafos. Desde que assumiram o relacionamento , há seis meses, os dois são constantemente flagrados juntos.