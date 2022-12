Depois de 14 anos, Xuxa Meneghel volta a fazer filme e interpretará fada

09/12/2022 | 09:11



Ilari, ilari, ilariê, ela voltou oh oh! De acordo com Patrícia Kogut, Xuxa Meneghel está volta ao cinema. Isso porque, depois de 14 anos fora das telonas, a apresentadora irá interpretar uma fada.

Ainda segundo a colunista, a personagem faz parte do filme Uma Fada Veio Me Visitar, adaptado do livro homônimo de Thalita Rebouças. Nele, Xuxa viverá Tatu, que visita Luna, vivida por Antonia Périssé. Cada vez que aparece em cena, Tatu se caracteriza de uma personagem marcante dos anos 1980. Prepara-se para rever She-Ra, Madonna, Angelica e Cindy Lauper.

Com data de lançamento prevista para julho de 2023, o elenco ainda conta com Zezeh Barbosa, Dani Calabresa, Livia Inhudes, Anna Lima, Robson Caetano, Camila Loures e Denise Del Vecchio.