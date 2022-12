Tirullipa faz piada com farofa após polêmica de assédio em festa da Gkay

09/12/2022 | 09:10



Ao que parece, Tirullipa já se sente confortável para fazer piadas sobre a polêmica que rolou na Farofa da Gkay. Logo depois que a influenciadora digital Nicole Louise o acusou de assédio por desamarrar os biquínis de diversas mulheres durante atividade simulando o antigo quadro Banheira do Gugu, o humorista foi expulso do evento e bastante criticado na web. Contudo, na última quinta-feira, dia 8, o filho de Tiririca apareceu nas redes sociais brincando com a situação.

No vídeo publicado, ele apareceu almoçando com a mãe e disparou:

- Mãe, passa o frango, aí.

Dona Regione, por sua vez, respondeu:

- Meu filho, vai querer farofa?, se referindo ao evento.

Alguns internautas não gostaram da brincadeira e detonaram o humorista.

Maneiro é todo mundo bater palma para a piada com uma situação de assédio escancarado, escreveu uma seguidora.

Sem noção, completou mais uma.

Mas ainda houve aqueles que ficaram do lado de Tirullipa:

Eu não vou deixar de seguir simplesmente por um erro. Continuo sua fã, escreveu uma admiradora.

É isso aí. Às vezes algo nos acontece para sabermos quem são os verdadeiros amigos. Acredito no seu coração e sei que a humildade e a alegria que você leva para muitos lares são de gratidão, completou outra.