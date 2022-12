Amazon: Fire TV agora está disponível na Echo Show 15

Da Redação

Do 33Giga



09/12/2022 | 08:55



A Amazon anunciou atualização para o Echo Show 15. Agora, o equipamento passa a disponibilizar gratuitamente a interface da linha Fire TV no dispositivo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A integração proporciona acesso aos aplicativos mais populares disponíveis no Fire TV. Entre eles, Prime Video, YouTube, Netflix (que já estavam presentes), entre outros, além de manter os recursos já existentes no Echo Show 15.

Os recursos do Fire TV no Echo Show 15 permitem aos clientes abrir aplicativos e usar os principais serviços de streaming tocando diretamente na tela touch screen ou mesmo por voz, pedindo, por exemplo, “Alexa, assistir comédias”.

Para algumas funções, é necessário utilizar um controle, que poderá ser o controle virtual disponível na tela do dispositivo, o Controle Remoto por Voz com Alexa (vendido separadamente) – ou ainda pelo aplicativo gratuito do Fire TV para celular, disponível na App Store ou Google Play.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Nesta nova experiência, é possível pausar um programa em uma TV conectada a um dispositivo Fire TV e retomar facilmente e exatamente de onde parou em seu dispositivo Echo Show 15.

Quem possuir Echo Show 15 e outros dispositivos Fire TV ganhará atalhos na tela para acessar conteúdos assistidos recentemente na TV. A lista de consumidos recentemente também fica visível na tela por meio dos widgets.

Os clientes que estão usando o Echo Show 15 já podem atualizar o software para a versão mais recente e seguir o passo a passo para usar a interface Fire TV. A partir daí, basta adicionar os aplicativos de streaming desejados, como Netflix, e fazer o login com a conta de usuário destes serviços.

Depois de concluída a configuração, para acessar a interface do Fire TV no Echo Show 15 basta clicar no ícone Fire TV na tela e pedir “Alexa, abrir Prime Video” ou “Alexa, abrir YouTube”, por exemplo.

Os clientes poderão contar com a simplicidade da voz para pesquisar conteúdos como “Alexa, assistir Galinha Pintadinha no YouTube”, “Alexa, assistir filmes de suspense” ou “Alexa, assistir filmes com Morgan Freeman.”

Ao ver a seleção encontrada, é possível assistir a um dos itens da lista apenas pedindo “Alexa, reproduzir número 2”, por exemplo. Outra facilidade é usar a voz para controlar o próprio vídeo como pausar, retomar, voltar ou avançar um número específico de minutos ou segundos.

Também pode-se controlar o volume através de comando de voz como “Alexa, volume 3” ou “Alexa, aumentar o volume”.

O Echo Show 15 e o Controle Remoto por Voz com Alexa podem ser adquiridos em conjunto por R$ 1.798. Os clientes que já possuem o Echo Show 15 podem adquirir o Controle Remoto por Voz com Alexa por R$ 99.