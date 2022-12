Mauá inicia obra do futuro complexo viário Jd.Zaíra-Santa Cecília

Da Redação



08/12/2022 | 14:44



Demanda antiga da população que reside ou transita pelos jardins Zaíra e Alto da Boa Vista finalmente começou a se tornar realidade. Isso porque a Prefeitura iniciou, em setembro, a primeira etapa das obras do futuro complexo que ligará o Jardim Zaíra à Vila Santa Cecília. A previsão de conclusão destas primeiras intervenções é de seis meses. Ao longo do mês de agosto foram realizados os trabalhos de limpeza do local.

O trecho inicial ligará a Rua Rodolfo Passin à Avenida Washington Luís, com objetivo também de aliviar o trânsito da Avenida Presidente Castelo Branco. A nova via criará alternativa que, além de dar maior fluidez ao tráfego na região, facilitará a chegada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Zaíra.

"Trata-se de uma importante obra para a região e para a cidade como um todo, além de ser sonho antigo de quem vive no Zaíra e quer chegar à região central ou ir até o Capuava, por exemplo. Esse é mais um projeto do programa ''''Mais por Mauá'''', que prevê cerca de R$ 500 milhões em investimentos para melhorar a qualidade de vida de quem mora e trabalha em Mauá", afirma o prefeito Marcelo Oliveira (PT), que vistoriou o início dos trabalhos.

A obra envolve pavimentação e sistema de drenagem, auxiliado pelas guias, sarjetas e sarjetões. A via terá uma largura de 7 metros, além de 1,5 metro de calçada mais ciclofaixa.