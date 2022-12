Influenciadores criticam comportamento de Paulo André na Farofa da Gkay

08/12/2022 | 10:10



Falou mesmo! Parece que Paulo André, ex-BBB está ganhando status de metido na internet. Alguns influencers e famosos não estão gostando nada das atitudes do ex-atleta e deram o que falar no Twitter. Eita.

Presente no evento mais comentado do momento, a Farofa da Gkay, P.A tem recebidos críticas na internet sobre usa postura, que segundo essas pessoas esta agindo de forma esnobe e metida.

O influenciador Pedrão criticou a postura do ex-BBB e ainda decidiu dar uma alfinetada em P.A, alegando que não esperava isso dele, afinal de contas durante sua passagem no reality show ele chegou a ser um dos mais comentados pela simpatia:

Gente nunca mais julgo participante de reality show, os que foram insuportáveis no programa são os mais simpáticos pessoalmente, e os que a gente torce, se sentindo celebridades internacional.

Além da enxurrada de comentários de outros internautas, a filha do jogador Romário aproveitou para contar que já teve uma experiência para lá de desagradável com o artista e que ele não é mais o mesmo após sua passagem pelo BBB.

O mundo dos Instagrans de fofoca estão descobrindo que o P.A saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo.

E não parou por ai, a influenciadora ainda revelou que o ex-BBB foi antipático com ela, antes de saber que ela é filha do Romário:

Ele não está no nível do Romário e sim de todos que estão nesse evento! E outra, ele foi antipático comigo dentro da minha casa, sem saber que era minha casa e que eu era filha do Romário, quando descobriu, tudo mudou.