Charge - 4 de dezembro de 2022

A chegada do período mais chuvoso do ano – que vai deste mês até meados de abril de 2023 – coloca as cidades da região e de todo o Estado em situação de observação. A ameaça de tempestades é motivo de preocupação especialmente para quem vive nos quase 270 mil imóveis distribuídos por 1.671 áreas de risco mapeadas pelo IG (Instituto Geológico) no Grande ABC.

Os dados, de 2020, são utilizados como instrumento para a adoção de medidas preventivas e planejamento de ações emergenciais em casos de desastre. Com o mapa em mãos, é possível ter a dimensão do perigo: 22% do total das edificações, ou 59.230 imóveis, estão situadas em locais classificados como R3 e R4, de risco alto ou muito alto para deslizamentos ou inundações.