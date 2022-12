Segue desaparecido homem que caiu em córrego de S.Bernardo

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



04/12/2022 | 07:01



As pancadas de chuva de ontem causaram transtornos aos moradores da região. Em São Bernardo, um homem de 51 anos caiu de uma passarela improvisada na Rua Cravinhos, no Baeta Neves, dentro do córrego Taioca. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, mas “devido às fortes chuvas”, de acordo com a última atualização disponível, as buscas foram suspensas por volta das 17h30.

Testemunhas disseram que o homem, identificado como Marcos de Araujo Rocha, perdeu o equilíbrio enquanto tentava cruzar o córrego pela ponte, segurando no colo um cachorro. A estrutura montada para travessia no local é feita de madeiras irregulares, sem nenhuma proteção ou apoio.

Moradores tentaram retirar a vítima da água. “O pessoal jogou uma corda, mas não deu tempo de os bombeiros chegarem. Ele não conseguiu se segurar muito por conta da força da correnteza”, contou David Cleberson Marinho, líder comunitário e vice-presidente da Comunidade Chácara Baronesa, bairro onde a vítima morava. A região fica no limite entre São Bernardo e Santo André.

A falta de estrutura da passarela é alvo de reclamação da população. “Nossa preocupação sempre foi com as crianças, mas hoje este morador caiu”, ressaltou Marinho.

OCORRÊNCIAS

As equipes de Defesa Civil de Santo André e São Bernardo registraram ocorrências em pelo menos 20 pontos distintos nesse sábado. O Paço andreense informou que foram atendidos dez chamados na cidade, sendo quatro quedas de árvores, além de trechos de alagamento, “sem vítimas ou maiores danos”.

Os incidentes aconteceram em áreas como Jardim Ciprestes, Jardim Stell e Vila Scarpello. O volume pluviométrico atingiu 35 mm no município.

Já em São Bernardo, além da ocorrência com vítima de afogamento no córrego Taioca, no Baeta Neves, a Defesa Civil registrou, segundo a Prefeitura, pontos de alagamento na Rua Marechal Deodoro, nos cruzamentos com a Alameda Glória e Avenida Prestes Maia, na Avenida Faria Lima e Rua Miro Vetorazzo. As equipes foram acionadas para o atendimento de quedas de árvore em bairros como Chácara Inglesa, Vila Gonçalves e Baeta Neves.

No Nova Petrópolis, o rompimento de uma galeria pluvial atingiu imóveis. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil foi ao local para avaliar “a necessidade de interdição”. Na cidade, os pluviômetros chegara a registrar 60,4 mm em apenas uma hora de chuva, acima dos 15mm que eram previstos. Diadema informou que não foram registradas ocorrências pela chuva. Os demais municípios não forneceram informações sobre incidentes.

MAIS CHUVA

As pancadas de chuva desse sábado devem se repetir durante os períodos da tarde e da noite deste domingo (4), segundo previsão do Climatempo. A Defesa Civil do Estado orienta aos moradores, especialmente de áreas de risco para, que estejam atentos a sinais como aumento do nível de água em rios e córregos e o aparecimento de trincas em paredes e muros. <CS10.3>Em caso de emergência com vítimas, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. A Defesa Civil pode ser acionada pelo 199.