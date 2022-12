Babi volta para a sede e surpreende adversários com anúncio da roça falsa em A Fazenda

03/12/2022 | 15:11



É fogo no feno! Babi, escolhida pelo público para vencer a roça falsa em A Fazenda na última quinta-feira, dia 1, finalmente teve seu retorno para a sede! E é claro que teve muito climão entre os rivais e comemorações entre os aliados.

O momento foi de muita emoção para Babi, que chegou até a porta da sede com muita calma, antes de entrar e anunciar a roça falsa. Ninguém dentro da casa estava esperando a reviravolta dentro do jogo. Deolane, sua principal rival no reality mostrou descontentamento e até fingiu que estava dormindo, enquanto Babi comemorava aos gritos.

Enquanto isso, Pétala e Bia, que são do grupo A, se mostram indignadas com a volta rival. Eita!

E as peoas do Grupo A realmente não gostaram nada da volta de Babi, e chegaram a até comentar o quanto a roça falsa foi frustrante para elas na reta final.

E é claro que as trocas de farpas ja começaram! Babi e Deolane já discutiram e é claro que ainda vem muito entretenimento por ai.

E aí, o que você achou do retorno da Babi?