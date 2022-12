Palavra do Leitor - 3 de dezembro de 2022

Da Redação



03/12/2022 | 09:47



Ministros do STF

Mais de 20 mil processos aguardam julgamento no STF; o STJ tem milhões de processos encalhados. Muitos deles se devem à legislação omissa, falta de clareza e/ou com interpretações dúbias. Os ministros do STF, bem como outros juízes do STJ, que são pagos com dinheiro público, com seu farto conhecimento, poderiam e deveriam classificar esses processos, verificar a legislação envolvida com a maior incidência de questionamento, e propor minuta de projeto de lei resolvendo o problema na origem, evitando assim novos processos. Há poucos dias um ministro sugeriu regulamentar as plataformas digitais para o combate às fake news – hoje terra de ninguém, e que precisa do aval do Executivo. Essas plataformas são consideradas empresas de tecnologia e não de mídia. O Google fatura 12 vezes mais que todo o sistema Globo. Estas empresas de mídia – a Globo, por exemplo – mantêm estrutura sujeita à fiscalização constante, com jornalistas credenciados, com responsabilização funcional, ao contrário das plataformas digitais. Parabéns ao ministro; todos deveriam seguir este exemplo e fazer suas sugestões para encaminhamento ao Legislativo, que é quem efetivamente discute e cria o ordenamento jurídico do País.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Zona Azul

Gostaria de, por meio deste canal de comunicação, perguntar à Prefeitura de Santo André, ou a quem for responsável, sobre onde os motoristas que possuem cartões Defis e Idoso podem estacionar na Zona Azul, pois presenciei ao menos três pessoas reclamando de autuações no Centro da cidade.

Ronaldo Rueda Correia - Santo André

Seleção

A nossa Seleção perdeu, ou pediu para perder, de uma equipe fraca como a de Camarões, por 1 a 0, não porque jogou com o dito time reserva. A equipe dirigida por Tite repetiu os mesmos erros, e graves, dos jogos contra a Sérvia e a Suíça. Ou seja, com saída lenta e até displicente da defesa para o ataque. E, não por outra razão que, com todo poderio dos nossos atacantes, fez apenas medíocres três gols. Pode até ganhar da Coreia do Sul, nas oitavas. Mas, se pegar na sequência, com essa saída lenta da defesa, as seleções mais qualificadas, como Portugal, França, Inglaterra, Espanha e Argentina, certamente o Brasil pode ficar pelo caminho. Espero estar errado...

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Assembleia Legislativa

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) é muito eficiente. Quando se tratou de dar aumento ao governador e secretários, não pensou duas vezes. Queremos ver qual vai ser o empenho desta Casa quando se tratar de dar aumento aos professores. Esperamos as mesmas eficiência e rapidez. Ficaremos de olho na Alesp.

Izabel Avallone - Capital

Previdência

Apesar de contar com recursos financeiros suficientes para pagamento do 14° salário aos aposentados e pensionistas, o Projeto de Lei n° 5.641/2020, que propõe esse pagamento, continua engavetado no Congresso Nacional. Diferentemente, a votação sobre a PEC da transição corre a sotavento. Parece que estamos assistindo à volta do Mensalão mesmo antes do ex-presidiário assumir. Pois é, aposentado, faz um “L” aí!

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Paranapanema

A Paranapanema, mais um dos símbolos da era de ouro da industrialização do Grande ABC, está passando por uma crise financeira que a obrigou a demitir quase 100 funcionários, segundo li neste conceituado <CF52>Diário</CF> <CF51>(Economia, ontem)</CF>. Infelizmente, temo pelo futuro da companhia. Daqui a pouco a gente vai abrir o jornal e ler sobre o fim de mais uma grande empresa da região.

Danilo Soldan - Capital