Semasa lança campanha e gincana de conscientização em Santo André

Lara Delon

Especial para o Diário



03/12/2022 | 08:17



Com o objetivo de conscientizar os munícipes sobre a importância de descartar corretamente os resíduos e mostrar a realidade do vandalismo nas lixeiras públicas, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) lançou a campanha Santo André Joga Limpo.

A campanha iniciou com uma esquete teatral com roupas e elementos do futebol, para referenciar ao perípodo da Copa do Mundo e mostrar o uso correto das lixeiras de uma forma mais dinâmica. A ação já percorreu áreas da cidade e, na próxima quarta-feira (7), a interação voltará às ruas, desta vez, na estação Prefeito Celso Daniel, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), e nos centros comerciais da Vila Pires, Vila Luzita e Santa Teresinha. Junto às campanhas presenciais, o Semasa também está com ações nas redes sociais, que postaram materiais relacionados ao descarte incorreto e vandalismo nas lixeiras. “Hei, você, meu caro cidadão! Venha fazer parte da nossa seleção. Vamos jogar limpo, jogue limpo Santo André e o nosso time vai mostrar como é que é”, é um dos trechos da marchinha que circula nas redes sociais do Semasa.

Em relação às gincanas, a ideia é que o Semasa, em conjunto com a ONG (Organização não Governamental) Espaço Urbano, a prefeitura e o Consórcio Intermunicipal do ABC, arrecade produtos Tetra Pak, que são embalagens de leite, suco, entre outras.

De acordo com o diretor do Departamento de Resíduos Sólidos do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos: “Nós (Semasa) vamos proporcionar, agora até o final de março de 2023, a possibilidade das pessoas juntarem embalagens e ir até as estações de coleta das 23 comunidades que têm o programa Moeda Verde e Moeda Pet trocar as suas embalagens Tetra Pak, que, até então, não tem valor de comercialização, mas passa a ter valor para trocar por prêmios, como assadeiras e liquidificador. É um estímulo para que a população possa participar, se acostumar a separar esse resíduo e entender que ele é de fato um material reciclável”, afirma Santos.