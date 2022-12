5 (bons) bancos de imagens gratuitos que podem salvar seu dia

Bianca Bellucci

02/12/2022



Se você precisa ilustrar uma publicação no Facebook ou um post em seu blog, saiba que não é indicado usar fotos encontradas no Google. Isso porque o conteúdo pode exigir crédito do autor para ser postado – e, se você não tiver o direito de uso, pode acabar caindo em um problemão. Para salvar o seu dia, o 33Giga separou cinco bons bancos de imagens gratuitos que você pode abusar sem medo. Confira!

Freepik é uma das opções de bancos de imagens gratuitos bastante conhecida. Isso porque reúne não só fotos, mas também outros arquivos essenciais para criadores de conteúdo como vetores, ícones e templates. Ao todo, são mais de 4,5 milhões de recursos disponíveis. Apesar de estar em português, é aconselhável usar termos em inglês para ter uma busca mais acurada. Conta também com uma versão paga, que sai por US$ 15 por mês.

Encontrar fotos de pessoas negras com um notebook em uma cafeteria ou namorando em um banco de praça, por exemplo, não é uma tarefa simples nos bancos de imagens gratuitos. Por isso, a SHADE, agência de criadores negros do Brooklyn, Nova York (EUA), decidiu criar o Nappy. Trata-se de um site com fotos em alta resolução, gratuitas e protagonizadas por pessoas negras. São mais de 10 mil opções disponíveis.

O Pexels é um site que possui mais de 70 mil fotos livres em seu banco. E cerca de 3 mil são acrescentadas por mês. Para procurar alguma imagem, basta digitar palavras-chave. Escrever em inglês melhora o resultado. Também é possível determinar o tamanho da foto que você quer fazer download. Não é necessário dar crédito para o conteúdo baixado, já que todas as fotografias oferecidas são de domínio público.

Este banco possui mais de 1 milhão imagens gratuitas. E, o melhor, você não precisa digitar em inglês para encontrar o que está procurando. Isso porque o Pixabay está habilitado para o português. Assim como os outros sites, basta escrever palavras-chave e a página retornará o que se encaixa. Depois, escolha a foto, determine o tamanho e faça o download. Todas as fotografias são de domínio público e não é exigido o crédito.

O acervo com mais de 3 milhões de imagens gratuitas é alimentado com contribuições de fotógrafos do mundo inteiro, que formam uma base de 293 mil pessoas. Para encontrar um conteúdo, o usuário pode utilizar as diversas categorias ou optar pela barra de pesquisa. A busca, no entanto, deve ser feita com termos em inglês. O Unsplah permite que você baixe as imagens no computador ou salve-as em um perfil dentro do próprio site.