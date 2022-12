Esperando sua primeira filha com Viih Tube, Eliezer se irrita com comentário sobre ser pai

01/12/2022 | 12:10



Não gostou! Eliezer mostrou que está atento aos comentários envolvendo o seu nome nas redes sociais. Em um relacionamento sério com Viih Tube e esperando a sua primeira filha com a influenciadora, o ex-BBB se incomodou com a publicação de um jornalista no Twitter.

Tudo começou após o profissional afirmar que o futuro é preocupante porque Lipe e Eliezer, que tinham fama de pegadores, serão papais.

Lipe, Eliezer. Tudo esse povo sendo pai. O futuro é preocupante.

Sem papas na língua, Eli rebateu:

Já parou pra imaginar o seu? Pelo visto? Isso sim que deveria ser preocupante pra você meu caro. O meu eu já to cuidando, obrigado por ser preocupar.

Eita!