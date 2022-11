Simone Mendes revela que não pensa em retomar dupla com Simaria: - O ciclo se encerrou

30/11/2022 | 15:10



Durante participação no podcast PodCats, Simone Mendes bateu o martelo e negou as especulações de que ainda pode voltar a cantar em dupla com a irmã, Simaria. A artista frisou que agora cada uma possui a sua própria carreira musical.

- Eu acredito que o que tem para você e para mim, está escrito, está nas mãos de Deus. Se Deus falar: Vai! Eu vou. Se Deus falar: Espera! Eu espero. A realidade hoje, minha e da minha irmã, é que o ciclo se encerrou. Agora é minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem mais Simone e Simaria.

No entanto, ela está aberta à possibilidade de fazer um projeto de reunião no futuro.

- Se for da vontade de Deus, dez anos depois, um projeto como Sandy e Junior fizeram, não sei...

Simone revelou que o fim da dupla a fez enfrentar novos desafios como uma cantora solo.

- Quando tudo aconteceu, o ciclo se encerrou da minha história com a minha irmã, eu tive que começar a fazer tudo só, viver novas experiências sozinha. Vou falar para vocês que é um desafio muito grande, mas muito especial. Sentir o sabor de viver experiências que eu ainda não havia vivido. E eu estou gostando de descobri essas coisas, ouvir música, sentar com compositor e fazer audição. O simples fato de escolher como vai ser a escrita do nome, a foto que vai usar.

Além disso, ela disse que não pensa em formar uma dupla com outra pessoa.

- O Brasil acho que nem aceitaria ver isso. Alguém do meu lado? Não. Quero não.