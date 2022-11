Kanye West vai pagar mais de um milhão de reais em pensão alimentícia

30/11/2022 | 08:11



Vamos combinar que Kanye West adora se meter em uma confusão e está dando sempre o que falar. E parece que a separação do cantor com Kim Kardashian anda rendendo frutos de polêmicas (ainda), até porque já faz bastante tempo que isso anda acontecendo.

Pois é, de acordo com informações do TMZ, a empresária de 42 anos de idade e o rapper de 45 anos de idade finalmente acertaram os termos que faltavam do divórcio, resolveram as questões relacionadas à custódia dos filhos e também sobre a propriedade.

Agora pasme porque o ex-casal acabou até decidindo um acordo de pensão alimentícia que chega perto de um milhão de reais por mês. Segundo o site, o acordo entre Kim e Kanye vai ter a custódia conjunta com acesso igual aos quatro filhos que eles têm juntos. Mas fontes disseram ao TMZ que ela ficará mesmo com os filhos cerca de 80% do tempo.

Vale citar que além da pensão, West também é responsável por metade das despesas educacionais e despesas de segurança das quatro crianças.