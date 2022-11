Primeira roça falsa é formada em A Fazenda 14

30/11/2022 | 01:10



Se era emoção que você queria, conseguiu! A roça desta semana em A Fazenda é falsa e promete deixar muito peão de boca aberta, viu?

A roça foi formada normalmente, como de costume, porém, essa semana não haverá eliminado. O escolhido pelo público vai ficar em um rancho até sábado. Durante esse tempo, o participante vai poder assistir de camarote cenas da casa e ainda vai receber visita de outros dois peões!

Na noite de hoje Iran, vencedor da Prova de Fogo da semana, começou pegando os pergaminhos do lampião. O peão optou por ficar com o poder vermelho e deu o amarelo para André.

Bia Miranda, a fazendeira da semana, indicou Pelé para o primeiro banquinho da roça. A peoa justificou sua escolha dizendo que ele mesmo pede para ir para a berlinda. Eita.

Na hora da votação, André pôde ler o poder amarelo, que dava para ele a oportunidade de votar duas vezes, ele mais que depressa, indicou Pétala nas duas vezes. Assim, a peoa ocupou o segundo banquinho da noite.

Pétala, como já era de se esperar, puxou Babi para ser a terceira roceira da noite. A peoa aproveitou para desabafar sobre estar pela quinta vez no banquinho.

No Resta Um, que começou por Babi, acabou que Deolane foi quem sobrou! A loira decidiu vetar Pelé da prova do Fazendeiro de amanhã. Porém, o poder do Iran foi quem definiu o verdadeiro vetado, e ele optou por tirar a Pétala do páreo do chapéu. Eita

E ai, quem você acha que vai levar a melhor na dinâmica de amanhã?