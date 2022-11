Viúva de Erasmo Carlos relembra juras de amor que trocou com amado

29/11/2022 | 17:11



Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos está passando por momento bem difíceis desde que o amado morreu. Em suas redes sociais, ela tem desabafado e falado abertamente sobre seus sentimentos.

Nesta terça-feira, dia 29, Fernanda desabafou relembrando uma conversa onde os dois falaram sobre casamento e trocaram juras de amor:

Amooor, quer casar comigo? - eu já sou casado com você, mas me caso de novo a hora que você quiser, em qualquer religião.- A igreja está ali atrás! Não deu tempo, Vido? e hoje na igreja será a missa de 7º dia. 7 dias já, amor! Caramba! No vídeo você soprou como gosta de ser chamado? e é também a forma que eu mais gosto de te chamar. Vido, eu reclamava que você não me dava um apelido só, que não tinha um jeito só de me chamar. Amorzão, se não fossem todos esses apelidinhos para lembrar, como eu estaria de pé?