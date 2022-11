Bailarina mauaense integra elenco da peça Quebra Nozes

Lara Delon



27/11/2022 | 08:52



A dançarina de 18 anos, Ana Catharina Goulart Silva Ovando, de Mauá, integrará o elenco de Quebra Nozes, espetáculo que acontece todo ano no Theatro Municipal de São Paulo. Desta vez, a peça será nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Ana está no ramo da dança desde os dois anos de idade, onde começou as aulas na escola em que estudava. “Eu comecei com aquelas aulinhas que você optava por balé ou judô, e acabei escolhendo o balé. Depois, com cinco anos, eu saí e fui para a escola da minha professora que já me dava aulas, onde eu fiquei até os 12 anos”, disse a bailarina.

Ana também explica como conseguiu entrar para a escola formadora de balé do Theatro Municipal de São Paulo, onde conclui o curso em dezembro deste ano. “Meu pai encontrou na internet o comunicado convidando meninas para fazerem a seletiva para o grupo de dança do Theatro Municipal. Ele disse que seria uma boa oportunidade para mim, só para testar como era uma seleção de balé. Nenhum de nós estávamos com esperança, porque eu só tinha feito aula em escolas menores aqui de Mauá. No fim, acabou dando certo e eu entrei”, afirmou Ana.

Desde que entrou para escola de balé, Ana Catharina diz que aprendeu muito e que a ensinaram vários estilos de danças, como contemporânea, moderna, capoeira, frevo, técnicas de ponta, padedê.

A aluna de balé já participou de vários concursos de dança em outros Estados e cidades do País, como por exemplo o festival de dança de Joinville, em Santa Catarina, o mais prestigiado do Brasil. Ela também se apresentou em Campos do Jordão. Ana também conta que ela e a turma do Theatro Municipal de São Paulo concorrem ao prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos da Arte). “É uma das poucas vezes que uma escola de dança é indicada ao prêmio, geralmente são só companhias profissionais. Então, é um feito histórico para a gente. Ficamos muito realizadas”, afirma a bailarina. Já no espetáculo Quebra Nozes, Ana e a turma de balé encerrarão o curso com a apresentação de dança da famosa Valsa das Flores, obra mais reconhecida do compositor russo Piotr I. Tchaikovsky. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Eventim ou nas bilheterias presenciais do Theatro Municipal de São Paulo. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 20.