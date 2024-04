Obituário - 28 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Raquel Buccini Santiago, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eugênio Rando, 91. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito da Silva, 82. Natural de Taiúva (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Faustina Maria de Jesus, 76. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Soares, 73. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Higena, 67. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laelson Pereira de Oliveira, 41. Natural do Riacho do Jacuípe (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Pintor. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cléo Cristiano da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Ajudante. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimere Neves Carneiro, 29. Natural de Igaporã (BA). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Diva Virgínia Silvestrin do Nascimento, 89. Natural de Serra Negra (SP). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Jurandir Gomes, 84. Natural de Ubá (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Zilda Melo Juarez Biudes, 88. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diesel Correa Buzelli, 88. Natural de Altinópolis (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Crematório Vila Alpina.

Zoraide Manzoni Alarcon, 86. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23. Memorial Cidade Jardim Rio Claro.

Maria Aparecida Alves Anacleto, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eliana Soares da Cruz Banin, 63. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Helena Laino da Silva, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 23, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Alderico Pereira Coelho, 87. Natural de Poções (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Wilma Machado, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Victor Adelmo Silva Oliveira, 20. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Vandete Vieira de Oliveira, 86. Natural de Quebrangulo (AL). Residia na Vila Lavínia, em Rio Grande da Serra. Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.