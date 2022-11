Luisa Stefani e Ingrid Martins arrasam rivais e vão à final do WTA de Montevidéu

25/11/2022 | 21:40



Luisa Stefani não para de brilhar em seu retorno ao tênis após grave lesão no joelho direito. Nesta sexta-feira, ela e a também brasileira Ingrid Martins não tomaram conhecimento da dupla formada pela venezuelana Andrea Gamiz e a holandesa Eva Vedder, cabeças de chave 3, ganhando de maneira arrasadora, por 6/1 e 6/2, para avançarem à decisão do WTA 125 de Montevidéu.

Em três meses de circuito após se recuperar do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito - lesão ocasionada no US Open de 2021 -, a medalhista de bronze em Tóquio chega à terceira final de duplas, todas com parceiras distintas, na qual defenderá os 100% de aproveitamento.

Depois de um ano parada, Luisa Stefani voltou ao circuito no fim de agosto. Em setembro ganhou o WTA de Chennai, na Índia, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. No mês passado, ergueu o troféu no Aberto de Guadalajara, ao lado da australiana Storm Sanders, superando a compatriota Bia Haddad e a casaque Anna Danilina na final.

Caso triunfe na decisão deste sábado, diante da americana Quinn Gleason e da francesa Elixane Lechemia, Luisa Stefani vai voltar ao Top 50 do ranking da WTA. Para Ingrid a conquista valerá encostar no Top 100, sua melhor posição da carreira.

Sem perderem mais do que dois games em um set nas três partidas disputadas no Uruguai até agora, Stefani e Ingrid precisaram de somente 60 minutos para passar pela semifinal desta sexta-feira. Foram 28 para fazer 6/1 no primeiro set e outros 32 nos 6/2 do segundo. Com 76% de aproveitamento no primeiro serviço, as brasileiras tiveram 10 break points no jogo e quebraram o saque das rivais em cinco oportunidades.

Já as adversárias da decisão tiveram de lutar mais. Gleason e Lechemia ganharam o primeiro set diante da francesa Leolia Jeanjean e da ucraniana Valeriya Strakhova, algozes de Laura Pigossi nas quartas de final, por 6/4. Mas perderam o set seguinte por 6/2 e a decisão foi ao super tie-break, no qual se impuseram e fecharam com 10/7.