Kris Wu, ex-integrante do grupo de K-Pop EXO, é condenado a 13 anos de prisão por estupro

25/11/2022 | 13:11



Kris Wu foi condenado por um tribunal chinês a 13 anos de prisão após ser considerado culpado de crimes sexuais, incluindo estupro. O cantor sino-canadense, também conhecido como Wu Yifan, se tornou famoso após estrear em 2011 como integrante do grupo de K-Pop EXO, mas deixou a boyband em 2014 e seguiu carreira solo.

Segundo informações da CNN, o Tribunal Popular do Distrito de Chaoyang, em Pequim, afirmou que entre novembro de 2020 e dezembro de 2020, o artista estuprou três mulheres em sua residência enquanto elas não eram capazes de resistir devido à intoxicação alcoólica. Além disso, em 2018, o famoso também teria se juntado a outras pessoas para fazer com que duas mulheres tivessem relações sexuais com eles enquanto estavam embriagadas.

Kris foi condenado a 11 anos e seis meses de prisão por estupro, somados a mais um ano e dez meses pelo crime de reunir uma multidão para atividades promíscuas. O tribunal teria informado que o cantor será deportado após cumprir sua sentença. O artista foi formalmente detido por suspeita de estupro em agosto de 2021, após um protesto online sobre acusações de agressão sexual contra ele no que se tornou o caso Me Too de maior visibilidade na China.

O The News York Times noticia que a carreira de Wu desmoronou quando ele foi acusado por uma estudante universitária de 18 anos de idade de atrair mulheres jovens como ela para sua casa para discutir oportunidades de carreira em potencial e, em seguida, embriagá-las com álcool antes de forçá-las a fazer sexo. A acusadora, Du Meizhu, disse acreditar que o Sr. Wu havia feito isso com outras jovens.

Após saber da condenação, a jovem reagiu na rede social Weibo:

Este dia finalmente chegou. Sou muito grata pelo sistema legal da China que não poupa nenhum criminoso, mesmo que ele seja uma grande estrela.